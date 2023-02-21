إيطاليا: أكثر من 1500 مهاجر في نقاط لامبيدوزا الساخنة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر أمنية إيطالية إن أكثر من 1500 مهاجر يتواجدون في النقاط الساخنة لجزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وذكرت المصادر ذاتها، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن «73 مهاجرا هبطوا في الليل على سواحل لامبيدوزا، التي تتابعت عليها عمليات الرسوّ لعدة أيام دون توقف»، مبينةً أن «رجال هيئة حماية الموانئ اعترضوا ثلاث قوارب هجرة تحمل على متنها 35، 18 و20 راكباً، من بينهم 11 امرأة وعشرات القاصرين».

نقل المهاجرين إلى نقطة إمبرياكولا

وذكرت المصادر الأمنية أنه «جرى نقل جميع المهاجرين إلى المنطقة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي تجاوز عدد الحضور فيها الـ1500 شخص، مقارنة بسعة تصل إلى حوالي 400 شخص».

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه «وضعت محافظة أغريجنتو مؤخرًا، بالاتفاق مع وزارة الداخلية، خطة استثنائية لعمليات نقل المهاجرين على متن السفن العسكرية وقوارب الدوريات لتخفيف الضغط على المركز المذكور».