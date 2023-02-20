إيران تنفي اتهامات إسرائيلية بأنها هاجمت ناقلة نفط في بحر العرب

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اتهامات إسرائيلية لبلاده بأن طهران استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية في العاشر من فبراير. وقال كنعاني «نرفض بشدة اتهام النظام الصهيوني لإيران بالهجوم على الناقلة الإسرائيلية».

ويوم الجمعة، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دفاعي إقليمي لم تسمه القول إن سفينة واحدة في الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 فبراير في هجوم يفترض أن إيران نفذته. وقال المصدر إن طائرات مسيرة استُخدمت على الأرجح، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

ووقع الهجوم في وقت يشهد توترا بين إيران والغرب بسبب النشاط النووي لطهران، والتظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها إيران منذ شهور.