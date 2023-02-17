ماكرون: جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة في ميونيخ «إننا جاهزون لنزاع طويل الامد» في أوكرانيا.

وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا «نحن جاهزون لنزاع طويل الامد. اقول ذلك ولا اتمنى هذا الأمر. وإذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد».