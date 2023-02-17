ماكرون: جاهزون لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا...

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة في ميونيخ «إننا جاهزون لنزاع طويل الامد» في أوكرانيا.
وقال ماكرون خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا «نحن جاهزون لنزاع طويل الامد. اقول ذلك ولا اتمنى هذا الأمر. وإذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد».
ماكرون يدعو الأوروبيين لمعاودة الاستثمار في مجال الدفاع
من جهة أخرى، وجه الرئيس الفرنسي نداء إلى الاوروبيين بهدف «معاودة الاستثمار في شكل كبير في مجال الدفاع لمواجهة التحديات« التي تخوضها القارة. وقال ماكرون «النداء الأول هو نداء لمعاودة الاستثمار في شكل كبير في مجالنا الدفاعي إذا كنا، نحن الاوروبيين، نريد السلام».
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