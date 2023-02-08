إردوغان يقر بوجود «ثغرات» في الاستجابة للزلزال في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بوجود «ثغرات» في الاستجابة للزلزال الذي ضرب بلاده وسورية.

وقال الرئيس التركي الذي زار محافظة هاتاي (جنوب) الأكثر تضررا والواقعة على الحدود السورية «بالطبع هناك ثغرات، من المستحيل الاستعداد لكارثة كهذه»، وفق وكالة فرانس برس.

في هذه الأثناء، لم يعد من الممكن الدخول إلى موقع تويتر عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا الأربعاء، وسط انتقادات متزايدة عبر الإنترنت لرد الحكومة على الزلزال العنيف الذي وقع هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة فرانس برس أن صحفييها لم يتمكنوا من الدخول إلى هذه الشبكة الاجتماعية في تركيا. وأشارت هيئة مراقبة حوكمة الإنترنت netblocks.org إلى أنّ الدخول إلى تويتر كان مقيّداً «عبر عدد من مزوّدي خدمة الإنترنت في تركيا»، وفق وكالة فرانس برس.