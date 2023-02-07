  • Alwasat News
Atwasat

ألمانيا: أوكرانيا ستتسلم 100 دبابة «ليوبارد 1» على الأقل خلال الشهور المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 08:06 مساء
ألمانيا: أوكرانيا ستتسلم 100 دبابة «ليوبارد 1» على الأقل خلال الشهور المقبلة
عرض عسكري لدبابات (ليوبارد 1). (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك الثلاثاء أن أوكرانيا ستتسلم «ما لا يقل عن 100 دبابة (ليوبارد 1) ... في الأشهر المقبلة».

تأتي دبابات «ليوبارد 1» من المخزون الصناعي وسيجري تجديدها. ويأتي هذا الإعلان في وقت يقوم فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف. ووعدت برلين كييف أيضًا بتسليمها 14 نسخة من «ليوبارد 2» الأحدث.

البرتغال تطالب ألمانيا بإعادة تأهيل المدرعات
والسبت، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، السبت، أن بلاده مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، لكن يتعين عليها أولاً العمل مع ألمانيا لإعادة تأهيل بعض هذه المدرعات. 

وقال كوستا لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» على هامش زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى «العملية اللوجستية جارية ونعمل عن كثب مع ألمانيا. في الوقت المناسب، سنكون قادرين على المساهمة في الجهد الجماعي الهادف إلى تزويد أوكرانيا بأفضل الوسائل للدفاع عن نفسها»، وفق «فرانس برس». 

وتعهد عدد من الدول الغربية بتسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» ألمانية الصنع إلى كييف، بعد موافقة برلين في نهاية يناير. 

وأشار كوستا إلى أن عدد المركبات المدرعة التي يمكن أن توفرها لشبونة «سيُعلن في الوقت المناسب»، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية المعنية تريد أن تكون قادرة على تسليم هذه الأسلحة «قبل نهاية مارس». 

-  الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا
- ألمانيا تحدد موعد تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا

وسمحت ألمانيا الجمعة الماضية للمصنّعين لديها بإرسال دبابات «ليوبارد 1» قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف، للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن دبابات «ليوبارد 1»، قال هيبيشترايت «يمكنني أن أؤكد (...) أنه جرى إصدار رخصة تصدير»، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)

مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة
«عقاب 44».. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الأرض للطائرات المقاتلة
إردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 مناطق ضربتها الزلازل
إردوغان يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 مناطق ضربتها الزلازل
لافروف يعرض من مالي مساعدة دول الساحل وخليج غينيا في محاربة «الإرهاب»
لافروف يعرض من مالي مساعدة دول الساحل وخليج غينيا في محاربة ...
موسكو: القوات الروسية تتقدم «بنجاح» في شرق أوكرانيا باتجاه باخموت الاستراتيجية
موسكو: القوات الروسية تتقدم «بنجاح» في شرق أوكرانيا باتجاه باخموت...
السيسي يعزي إردوغان بضحايا الزلزال ويقدم المساعدة والإغاثة الإنسانية
السيسي يعزي إردوغان بضحايا الزلزال ويقدم المساعدة والإغاثة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المزيد
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسورية تتجاوز 7100 قتيل
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسورية تتجاوز 7100 قتيل...
ألمانيا: أوكرانيا ستتسلم 100 دبابة «ليوبارد 1» على الأقل خلال الشهور المقبلة
ألمانيا: أوكرانيا ستتسلم 100 دبابة «ليوبارد 1» على الأقل ......
حصيلة رسمية جديدة: ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 4544 قتيلا
حصيلة رسمية جديدة: ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا إلى 4544 ......
السيسي يعزي إردوغان بضحايا الزلزال ويقدم المساعدة والإغاثة الإنسانية
السيسي يعزي إردوغان بضحايا الزلزال ويقدم المساعدة والإغاثة ......
موسكو: القوات الروسية تتقدم «بنجاح» في شرق أوكرانيا باتجاه باخموت الاستراتيجية
موسكو: القوات الروسية تتقدم «بنجاح» في شرق أوكرانيا باتجاه ......
المزيد