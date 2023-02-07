ألمانيا: أوكرانيا ستتسلم 100 دبابة «ليوبارد 1» على الأقل خلال الشهور المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك الثلاثاء أن أوكرانيا ستتسلم «ما لا يقل عن 100 دبابة (ليوبارد 1) ... في الأشهر المقبلة».

تأتي دبابات «ليوبارد 1» من المخزون الصناعي وسيجري تجديدها. ويأتي هذا الإعلان في وقت يقوم فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف. ووعدت برلين كييف أيضًا بتسليمها 14 نسخة من «ليوبارد 2» الأحدث.

البرتغال تطالب ألمانيا بإعادة تأهيل المدرعات

والسبت، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، السبت، أن بلاده مستعدة لإرسال دبابات ثقيلة من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، لكن يتعين عليها أولاً العمل مع ألمانيا لإعادة تأهيل بعض هذه المدرعات.

وقال كوستا لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» على هامش زيارة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى «العملية اللوجستية جارية ونعمل عن كثب مع ألمانيا. في الوقت المناسب، سنكون قادرين على المساهمة في الجهد الجماعي الهادف إلى تزويد أوكرانيا بأفضل الوسائل للدفاع عن نفسها»، وفق «فرانس برس».

وتعهد عدد من الدول الغربية بتسليم دبابات من طراز «ليوبارد 2» ألمانية الصنع إلى كييف، بعد موافقة برلين في نهاية يناير.

وأشار كوستا إلى أن عدد المركبات المدرعة التي يمكن أن توفرها لشبونة «سيُعلن في الوقت المناسب»، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية المعنية تريد أن تكون قادرة على تسليم هذه الأسلحة «قبل نهاية مارس».

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وسمحت ألمانيا الجمعة الماضية للمصنّعين لديها بإرسال دبابات «ليوبارد 1» قتالية لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه كييف، للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا للتصدي للقوات الروسية، حسبما قال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن دبابات «ليوبارد 1»، قال هيبيشترايت «يمكنني أن أؤكد (...) أنه جرى إصدار رخصة تصدير»، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، بحسب وكالة «فرانس برس».