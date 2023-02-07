روسيا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها تحقق في اشتباه استخدام القوات الأوكرانية لأسلحة كيماوية بالقرب من بلدتي سوليدار وباخموت.

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن على طلبات للتعليق على هذه المزاعم، والتي لم تُنشر معها أي أدلة تدعمها، بحسب «يورو نيوز».

وذكرت لجنة التحقيق أن ما تسمى جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي منطقة موالية لروسيا في الأراضي التي استولت عليها في شرق أوكرانيا، أبلغت عن استخدام طائرات مسيرة أوكرانية لأسلحة كيماوية بالقرب من المدينتين.

جنود روس يعانون من أعراض تسمم

وأضافت «نتيجة لذلك، يعاني جنود روس من تدهور في صحتهم وأعراض تسمم»، دون تقديم تفاصيل أو تحديد المادة المشتبه بها.

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ومنذ بدء الغزو قبل عام تقريبا، حذرت روسيا مرارا من أن أوكرانيا، ربما تستعد لاستخدام أسلحة غير تقليدية، مثل أسلحة بيولوجية أو قنبلة تحتوي على مواد مشعة.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات، لكنهم اعتبروا أنها مقدمة محتملة للجوء روسيا نفسها إلى مثل هذه الأساليب لكن مع إلقاء اللوم على أوكرانيا، ورفضت روسيا هذا الاتهام.