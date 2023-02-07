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إيطاليا: إنقاذ 500 مهاجر قبالة سواحل صقلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 فبراير 2023, 01:25 مساء
إيطاليا: إنقاذ 500 مهاجر قبالة سواحل صقلية
مهاجرون يستعدون للصعود على متن سفينة لأوشن فايكينغ تبحر في المياه الدولية قبالة ليبيا بعدما أنقذتهم منظمة إس أو إس ميديتيرانيه، 25 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية، إنقاذ نحو 500 مهاجر، جرى إنقاذهم من على متن قارب صيد قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لصقلية، من قبل رجال هيئة حماية الموانئ وعناصر قوات الشرطة المائية، فيما جرت عمليات رسوّ متعددة شملت هؤلاء المهاجرين.

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وأضافت المصادر نفسها، أنه «تم نقل الناجين على متن الوحدات البحرية التابعة لخفر السواحل والشرطة المائية»، مبينة أن «ما زاد من صعوبة المهمة التي تمت على بعد أميال بحرية قليلة عن بورتوبالو (سيراكوزا)، كان سوء الأحوال الجوية وهياج البحر»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

علامات انخفاض درجات الحرارة
وذكرت المصادر الأمنية أنه جرى «نقل نحو 200 إلى ميناء أوغوستا، بينما جري نقل الـ300 الآخرين إلى ميسينا»، كما «جري إجلاء نحو عشرة مهاجرين ظهرت عليهم علامات انخفاض درجات حرارة الجسم، ونقلهم إلى بوتسالّو في محافظة راغوزا، التي وصل إليها 230 مهاجرا آخرين بعد ظهر يوم أمس».

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