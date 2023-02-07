إيطاليا: إنقاذ 500 مهاجر قبالة سواحل صقلية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، إنقاذ نحو 500 مهاجر، جرى إنقاذهم من على متن قارب صيد قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لصقلية، من قبل رجال هيئة حماية الموانئ وعناصر قوات الشرطة المائية، فيما جرت عمليات رسوّ متعددة شملت هؤلاء المهاجرين.

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وأضافت المصادر نفسها، أنه «تم نقل الناجين على متن الوحدات البحرية التابعة لخفر السواحل والشرطة المائية»، مبينة أن «ما زاد من صعوبة المهمة التي تمت على بعد أميال بحرية قليلة عن بورتوبالو (سيراكوزا)، كان سوء الأحوال الجوية وهياج البحر»، وفق وكالة «آكي» الإيطالية.