اليونان تقدم «مساعدة فورية» لتركيا إثر الزلزال رغم التوترات بين البلدين الخصمين

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين لتقديم «مساعدة فورية» لتركيا بعد الزلزال العنيف الذي دمر جنوب البلاد وجزءا من سورية.

وجدد رئيس الحكومة «رغبة اليونان في مساعدة تركيا على الفور» وقدم «خالص تعازيه»، بحسب بيان مقتضب اصدره مكتبه، فيما تشهد العلاقات بين هذين البلدين الجارين والخصمين التاريخيين توترات شديدة اتسمت خلال الأشهر الماضية بتصريحات نارية بين الزعيمين، بحسب «فرانس برس».

قُتل حوالى 2300 شخص في جنوب شرق تركيا وفي سورية المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بقوة 7.5 درجات وشعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.

ويتوقّع أن ترتفع هذه الحصيلة، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيُصعّب تساقُط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مساء الإثنين والثلاثاء، من وضع الأشخاص الذين شُرّدوا بسبب الزلزال، وكذلك قد يعرقل جهود المنقذين.

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ووقع الزلزال الأول عند الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

عشرات الهزات الارتدادية

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

أما في سورية، وبحسب حصيلة أولية فقُتل أكثر من 800 شخص وأُصيب 2315 على الأقل بجروح في أنحاء البلاد جراء الزلزال، في حصيلة جديدة غير نهائية وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وفي تركيا، أسفر الزلزال عن مقتل 1498 شخصاً وإصابة 7634 على الأقل بجروح، وفق الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (أفاد)، التي أشارت إلى إنهيار 2834 مبنى.