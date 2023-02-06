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دمشق تناشد المجتمع الدولي «مد يد العون» لدعمها بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:26 مساء
دمشق تناشد المجتمع الدولي «مد يد العون» لدعمها بعد الزلزال
عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة جرّاء زلزال ضرب بلدة سرمدا بريف إدلب شمال غربي سورية. (الإنترنت)
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ناشدت سورية الإثنين المجتمع الدولي «مدّ يد العون» لها لدعمها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ومركزه تركيا، مخلّفا مئات القتلى وآلاف المصابين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «تناشد سورية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمدّ يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر»، وفق «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إغاثة
من جهته، بدأ الاتحاد الأوروبي الذي عرضت الكثير من دوله الأعضاء تقديم المساعدة لسكان المناطق المنكوبة، إرسال فرق إغاثة.

وكتب المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيش لينارسيتش في تغريدة «إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي  وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا». وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

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وغرد المستشار الألماني أولاف شولتس كاتبا «نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة... سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد».  وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إن فرنسا «مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان» في تركيا وسورية بعد الزلزال العنيف.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة «تردنا صور فظيعة من تركيا وسورية بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا».

الصين وروسيا يعرضان المساعدة
وقدم الرئيس الصيني شي جينبينغ تعازيه للمسؤولين الأتراك والسوريين بعد الزلزال، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي. بدورها، أعلنت أذربيجان إرسال 370 عنصر إنقاذ على الفور فيما قالت الهند إنها سترسل فرق إنقاذ وفرقا طبية.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تعازيه لرئيسي تركيا وسورية وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال.

من جهتها، قالت أوكرانيا الإثنين إنها مستعدة لإرسال «عدد كبير من عناصر الإنقاذ» إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث. وقال البابا فرنسيس الاثنين إنه «حزين للغاية» بسبب الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسورية.

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