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«وول ستريت جورنال»: روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 09:31 مساء
«وول ستريت جورنال»: روسيا وإيران تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيرات
طائرة مسيرة خلال تمرين عسكري في مكان غير معلن في إيران. (الإنترنت)
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تخطط روسيا وإيران لبناء مصنع جديد لإنتاج ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مسيرة إيرانية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلت جريدة «وول ستريت جورنال»، الأحد، عن مسؤولين قالت إنهم من دولة حليفة للولايات المتحدة.

واعتبر المسؤولون أن المصنع الجديد الذي سيبنى في روسيا «جزء من التحالف العسكري الناشئ بين طهران وموسكو»، مشيرين إلى أن «وفدًا إيرانيًا رفيع المستوى سافر إلى روسيا في أوائل يناير الماضي لزيارة الموقع المخطط بناء المصنع فيه، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله».

وأضاف المسؤولون أن مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءًا من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران، لافتين إلى أن موسكو «زودت طهران بالأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا».

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وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية، أبرزها منشآت الطاقة، في حين نفت إيران مرارًا إرسال أسلحة إلى أي طرف «للاستخدام في الحرب»، لكنها أقرت للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، أنها زودت موسكو بطائرات كهذه قبل بدء الحرب في أواخر فبراير 2022.

وضع اللمسات الأخيرة
ووضع المسؤولون الروس والإيرانيون، اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال اجتماع في إيران في أوائل نوفمبر، ويتحرك البلدان بسرعة لنقل التصاميم والمكونات الرئيسية التي قد تسمح ببدء الإنتاج في غضون أشهر، حسب ما قال 3 مسؤولين مطلعين على الأمر في مقابلات مع «واشنطن بوست» الأميركية.

وأفاد المسؤولون أن الاتفاق، إذا تحقق بالكامل، سيمثل تعميقًا إضافيًا للتحالف الروسي الإيراني الذي قدم بالفعل دعمًا حاسمًا لحملة موسكو العسكرية المتعثرة في أوكرانيا.

ومن خلال الحصول على خط التجميع الخاص بها، يمكن لروسيا أن تزيد بشكل كبير من مخزونها من أنظمة الأسلحة غير المكلفة نسبيًا وشديدة التدمير التي غيرت في الأسابيع الأخيرة طابع الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤولون استخباراتيون إن روسيا نشرت أكثر من 400 طائرة مسيرة هجومية إيرانية الصنع ضد أوكرانيا منذ أغسطس، مع استخدام العديد من الطائرات في ضربات ضد أهداف للبنية التحتية المدنية مثل محطات الطاقة.

شراكة دفاعية كاملة
وحذرت إدارة بايدن من أن روسيا وإيران تطوران «شراكة دفاعية كاملة»، فيما قال البيت الأبيض إن «موسكو كانت تدرب الطيارين الإيرانيين على قيادة الطائرات الحربية الروسية، بقصد إرسال تلك الطائرات إلى طهران بحلول نهاية العام».

وفي ديسمبر الماضي، حذر البيت الأبيض من أن موسكو وطهران تدرسان ما إذا كان سيجري بناء خط إنتاج مشترك للطائرات مسيرة في روسيا.

لكن المسؤولين من دولة حليفة للولايات المتحدة أشاروا إلى أن «المحادثات قد تحولت إلى خطط ملموسة من خلال الزيارة التي قام بها الوفد الإيراني يوم 5 يناير الماضي إلى بلدة ييلابوجا الروسية، التي تقع على بُعد حوالي 600 ميل شرق موسكو».

وأضاف المسؤولون أن الوفد الإيراني «قام بجولة في الموقع الذي يخطط قادة البلدين لبناء مصنع جديد يمكنه إنتاج 6 آلاف طائرة مسيرة على الأقل فيه خلال السنوات المقبلة».

وأوضح مسؤولون للجريدة أن «الوفد الإيراني ترأسه اللواء عبدالله محرابي، رئيس منظمة الجهاد لأبحاث سلاح الفضاء والاكتفاء الذاتي في الحرس الثوري الإيراني، وجاسم دماوانديان، الرئيس التنفيذي لشركة القدس لصناعة الطيران»، وهي شركة تصنيع دفاعية تقول الولايات المتحدة إنها تعد ركنًا أساسيًا في تطوير وتصنيع الطائرات المسيرة الإيرانية.

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