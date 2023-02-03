اليوم.. شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في أول زيارة لبرلين

القاهرة - بوابة الوسط

من المقرر أن يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، في أول زيارة لها إلى برلين.

وأعلن المكتب الصحفي لشولتس، أمس الخميس، أنه سيجرى استقبال ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» اليميني المتطرف، بمراسم عسكرية في المستشارية الاتحادية، بعد ظهر اليوم الجمعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

بحث قضية الهجرة وأوكرانيا

وطبقا للبيان، فإن المستشار الألماني ونظيرته الإيطالية يريدان بحث القضايا الحالية.

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وبحسب مكتب ميلوني، فإن رئيسة وزراء إيطاليا، تريد بحث قضية الهجرة، فيما من المحتمل أيضا أن تكون أوكرانيا، من القضايا الرئيسية، التي سيبحثها الاثنان.

وتتوجه ميلوني إلى العاصمة الألمانية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أداء اليمين الدستورية، كرئيسة وزراء إيطاليا.