  • Alwasat News
Atwasat

اليوم.. شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في أول زيارة لبرلين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 10:57 صباحا
اليوم.. شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في أول زيارة لبرلين
شولتس وميلوني, (الإنترنت)
alwasat radio

من المقرر أن يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، في أول زيارة لها إلى برلين.

وأعلن المكتب الصحفي لشولتس، أمس الخميس، أنه سيجرى استقبال ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» اليميني المتطرف، بمراسم عسكرية في المستشارية الاتحادية، بعد ظهر اليوم الجمعة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

بحث قضية الهجرة وأوكرانيا
وطبقا للبيان، فإن المستشار الألماني ونظيرته الإيطالية يريدان بحث القضايا الحالية.

- شولتس في أميركا اللاتينية... الأرجنتين وتشيلي قبل لقاء مع لولا

وبحسب مكتب ميلوني، فإن رئيسة وزراء إيطاليا، تريد بحث قضية الهجرة، فيما من المحتمل أيضا أن تكون أوكرانيا، من القضايا الرئيسية، التي سيبحثها الاثنان.

وتتوجه ميلوني إلى العاصمة الألمانية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من أداء اليمين الدستورية، كرئيسة وزراء إيطاليا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة

البعثة الأممية تنفي مزاعم تشكيل هيئة تشريعية جديدة من قبل منظمة مجهولة
بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل

بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال ...
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»

عبدالوهاب العالم يفكك تعثر المجتمع الليبي بجرأة في «شريعة الإنسان»
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. كييف تستضيف قمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في خضم هجوم روسي
اليوم.. كييف تستضيف قمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في خضم ...
أول تعليق من بكين على «منطاد التجسس» الصيني فوق الولايات المتحدة
أول تعليق من بكين على «منطاد التجسس» الصيني فوق الولايات المتحدة
اليوم.. شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في أول زيارة لبرلين
اليوم.. شولتس يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في أول زيارة لبرلين
برلين تعتزم نقل دبابات ليوبارد من المخزونات الصناعية لأوكرانيا
برلين تعتزم نقل دبابات ليوبارد من المخزونات الصناعية لأوكرانيا
بينهم مرأة حامل.. خفر السواحل الإيطالي ينتشل جثث 8 مهاجرين على متن زورق
بينهم مرأة حامل.. خفر السواحل الإيطالي ينتشل جثث 8 مهاجرين على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
المزيد
بابا الفاتيكان يغادر الكونغو الديمقراطية إلى جنوب السودان
بابا الفاتيكان يغادر الكونغو الديمقراطية إلى جنوب السودان...
الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» لأوكرانيا
الحكومة الألمانية تسمح للمصنّعين بإرسال دبابات «ليوبارد 1» ......
الولايات المتحدة: التدريبات المشتركة مع الحلفاء دفاعية وليست استفزازية
الولايات المتحدة: التدريبات المشتركة مع الحلفاء دفاعية وليست......
بينهم مرأة حامل.. خفر السواحل الإيطالي ينتشل جثث 8 مهاجرين على متن زورق
بينهم مرأة حامل.. خفر السواحل الإيطالي ينتشل جثث 8 مهاجرين ......
برلين تعتزم نقل دبابات ليوبارد من المخزونات الصناعية لأوكرانيا
برلين تعتزم نقل دبابات ليوبارد من المخزونات الصناعية ......
المزيد