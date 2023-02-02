البيت الأبيض ينتقد عزل إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت سكرتيرة البيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس، إن عزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هي «حيلة سياسية» ووصفت هذه الخطوة بأنها «ليست في خدمة الشعب الأميركي».

وأشارت جان بيير إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن عمر «عضو محترم للغاية في الكونغرس»، وأعادت التأكيد على أن إلهان عمر قد اعتذرت عن تعليقاتها في الماضي.

تصريحات إلهان عمر

وفي عام 2019، واجهت عمر رد فعل عنيفًا بسبب تغريدات أدانها الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد أن أشارت إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل مدفوع بالتبرعات من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.

- عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

وأضافت جان بيير أن عمر «كانت صريحة» في إدانة معاداة السامية، وكذلك «تأكيد تحالفنا القوي وشراكتنا مع إسرائيل»، وفقًا لشبكة «سي إن إن». وتابعت: «نستند في رؤيتنا بأنها خدعة سياسية إلى ما فعله الجمهوريون في مجلس النواب عبر إزاحة ديمقراطيين بارزين من اللجان الرئيسية في الأسابيع الأخيرة بشكل غير عادل، وهو ما لا يصب في مصلحة خدمة الشعب الأميركي».

صوت مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الخميس، على عزل النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية، على خلفية تصريحات سابقة حول الاحتـلال الإسرائيلي.

عزل إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية

وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قد قال لشبكة «سي إن إن»، يوم الثلاثاء، إنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.

ويأتي قرار العزل بسبب بعض التصريحات الصادرة عن إلهان عمر حول اليهود، والتي أدلت بها في عامي 2019 و2021، والتي اعتبرها البعض معادية للسامية.