مقتل قيادي كبير في «داعش» و10 آخرين بعملية أميركية في الصومال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة الأميركية، الخميس، أن الجيش الأميركي نفذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال، أسفرت عن مقتل 11 «جهاديًا»، أبرزهم بلال السوداني القيادي الكبير في تنظيم «داعش».

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إن هذه العملية العسكرية التي جرى التحضير لها على مدى أشهر عديدة، لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين، كما لم تتكبد القوات الأميركية فيها أي خسائر في الأرواح، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، فإن عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال، وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكن معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأميركيين والمسلحين الجهاديين؛ مما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.