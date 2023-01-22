  • Alwasat News
Atwasat

سائحون صينيون على شواطئ تايلاند لأول مرة مع رفع قيود «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 11:34 صباحا
سائحون صينيون على شواطئ تايلاند لأول مرة مع رفع قيود «كوفيد-19»
شماسي في مطعم حيث يستمتع سائحون بالشاطئ على جزيرة بوكيت، 19 يناير 2023. (رويترز)
alwasat radio

في أولى رحلاتهم للخارج منذ رفع الصين قيود «كوفيد-19» الصارمة وفتح حدودها، تدفق سائحون صينيون على شواطئ تايلاندية رمالها بيضاء وتناولوا وجبة الأرز بالمانجو والمأكولات البحرية.

وقالت كيكي هو (28 عاما)، وهي سائحة وصاحبة شركة تزور كرابي على الساحل الجنوبي الغربي لتايلاند، «بسبب الجائحة لم نخرج من الصين لثلاث سنوات.. يمكننا الآن المغادرة والقدوم إلى هنا لقضاء العطلة. لذلك أشعر بسعادة بالغة وتأثر»، وفق وكالة «رويترز».

وبالتزامن مع احتفالات الصين ببداية العام القمري الجديد، استعدت مناطق الجذب السياحي في آسيا لعودة السياح الصينيين الذين كانوا ينفقون 255 مليار دولار سنويا على مستوى العالم قبل الجائحة.

وتعتمد دول من تايلاند وحتى اليابان على الصين، باعتبارها أكبر مصدر للزوار الأجانب.

العودة لتايلاند.. العودة للديار
وتخلت بكين فجأة في ديسمبر، عن بعض أكثر قيود مكافحة «كوفيد-19» صرامة، وهي قيود تسببت في ضغوط بالغة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

- الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

وقالت يويو تشين (32 عاما) وهي صاحبة شركة من وسط الصين إن العودة لتايلاند هي كالعودة للديار، مضيفا «الحصول على التأشيرات أصبح سهلا جدا الآن».

ورحبت الشركات وجهات الأعمال بعودة السائحين الصينيين على الرغم من بعض المخاوف من الارتفاع الضخم في أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19» في الصين، بعد أن أنهت بكين تطبيق سياسة صفر- كوفيد.

وتتوقع الحكومة التايلاندية أن يأتي ما لا يقل عن خمسة ملايين سائح صيني هذا العام، بينهم نحو 300 ألف في الربع الأول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار

بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين للمشاركة في إعداد ميزانية الإعمار
«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن

«أكلات ماجدة» (17): شربة الطماطم والجزر المشوية في الفرن
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»

رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 120 ألف جندي روسي منذ بدء الغزو
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»

أصحاب المساكن المتضررة في نفق «الوعود الزائفة»
تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام

تقرير روسي: حفتر قد ينقل سلطاته إلى نجله صدام
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة

خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أميركا ترحب بانسحاب القوات الإريترية من أثيوبيا
أميركا ترحب بانسحاب القوات الإريترية من أثيوبيا
العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن
العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن
إجلاء 418 سائحا كانوا عالقين في ماتشو بيتشو ببيرو
إجلاء 418 سائحا كانوا عالقين في ماتشو بيتشو ببيرو
قوات إريترية تنسحب من بلدتين في تيغراي
قوات إريترية تنسحب من بلدتين في تيغراي
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
المزيد
الجيش الروسي يتقدّم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا
الجيش الروسي يتقدّم باتجاه بلدتين في منطقة زابوريجيا...
إيران تتعهد بالرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن الحرس الثوري
إيران تتعهد بالرد بالمثل على تصويت البرلمان الأوروبي بشأن ......
سائحون صينيون على شواطئ تايلاند لأول مرة مع رفع قيود «كوفيد-19»
سائحون صينيون على شواطئ تايلاند لأول مرة مع رفع قيود ......
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع...
قوات إريترية تنسحب من بلدتين في تيغراي
قوات إريترية تنسحب من بلدتين في تيغراي...
المزيد