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روسيا تتوعد بتجميد أصول وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها ردا على غلق «آر تي فرنسا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 07:40 مساء
روسيا تتوعد بتجميد أصول وسائل الإعلام الفرنسية على أراضيها ردا على غلق «آر تي فرنسا»
مبنى الكرملين. (الإنترنت)
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توعدت موسكو السبت وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة روسيا اليوم «آر تي» الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي. وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن «تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير ردا على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا».

وأكد المصدر أن هذه التدابير «ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحفيين الروس»، وفق ما نقلت عنه وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» الروسيتان. ونددت نقابات موظفي «آر تي فرنسا» بتجميد الحسابات، وفقا لما ذكرته «فرانس برس».

وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.

إغلاق مكتب «آر تي فرنسا» غداة تجميد حساباتها المصرفية
أعلنت السبت قناة «آر تي فرنسا»، المتفرّعة من قناة «آر تي» الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، إغلاق مكاتبها غداة تجميد حساباتها المصرفية.

وقالت رئيسة ومديرة القناة اكسينيا فيدوروفا على تويتر «بعد خمسة أعوام من المضايقة، حققت السلطات هدفها: إغلاق آر تي فرنسا.. قررت المديرية العامة للخزانة تجميد الحسابات المصرفية لقناة آر تي فرنسا، ما يجعل مواصلة عملنا مستحيلة».

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وقال فرعا نقابة «القوة العاملة» ونقابة الصحفيين في «آر تي فرنسا» في بيان «مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحفيا عاطلين عن العمل ربما»، واعتبرتا أن الحسابات «مجمدة بناء على قرار من الدولة».

وقال مصدر في الوزارة إن هذا الإجراء هو نتيجة «حزمة العقوبات الأخيرة» الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر. على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، تنصّ العقوبات التي اتُفق عليها في ديسمبر على «تجميد أصول» كيانات مستهدفة، بحسب المصدر.

 الاتحاد الأوروبي يحظر بث قناتَي «سبوتنيك» و«آر تي»
ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل «أنو تي في نوفوستي»، الشركة الأم التي تملك «آر تي فرنسا بنسبة 100%»، ما يبرّر تجميد «أصول آر تي فرنسا».

وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي «سبوتنيك» و«آر تي» بما في ذلك فرع «آر تي» فرنسا اعتبارًا من الثاني من مارس، على التلفزيون كما على الانترنت، بموجب اتفاق توصل إليه التكتل بُعيد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باعتبارهما اداة «تضليل إعلامي» للكرملين.

وثبّت القضاء الأوروبي هذا القرار في يوليو بعد شكوى من «آر تي فرنسا». وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى «آر تي» في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته. وتستمر «آر تي فرنسا» بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.

وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق «آر تي» في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة «آر تي» على أراضيها.

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