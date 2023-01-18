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وزيرا دفاع إيطاليا وقبرص يناقشان التعاون الدفاعي والأمني في منطقة المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 04:55 مساء
وزيرا دفاع إيطاليا وقبرص يناقشان التعاون الدفاعي والأمني في منطقة المتوسط
وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، غويدو كروزيتّو ونظيره القبرصي خارالامبوس بيتريدس. (الإنترنت)
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دعا وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، غويدو كروزيتّو إلى ضرورة «مواصلة الحوار البناء بين إيطاليا وقبرص في مجال الدفاع والعمل معًا لإضفاء الاستقرار والسلام على منطقة المتوسط»، وأيضا «في ضوء الإطار الجيوستراتيجي الراهن».

جاء ذلك خلال محادثات ثنائية للوزير مع نظيره القبرصي خارالامبوس بيتريدس، الأربعاء، وصفتها وزارة الدفاع الإيطالية في مذكرة بـ«الودية والمطوّلة» وبأنها متابعة للقاء نوفمبر الماضي في سياق مبادرة QUAD الرباعية (إيطاليا، فرنسا، قبرص، اليونان) والتي تهدف إلى «حماية المصالح المشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط»، بحسب وكالة «(آكي» الإيطالية.

تقارب وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الرئيسية
وأكد الوزيران «تقارب وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الرئيسية»، واستعرضا خلال الاجتماع «التعاون الثنائي والدفاع الأوروبي وإطار الأمن الإقليمي»، واتفقا على إجراء «دراسة متعمقة للالتزام في منطقة البحر الأبيض المتوسط».

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ونقلت المذكرة عن كروزيتّو التشديد على «إن استقرار (حوض) المتوسط ​​أولوية بالنسبة لإيطاليا لأننا نعتقد أنه أمر أساسي لضمان أمن المنطقة بأسرها»، وعلى «التركيز المتواصل» من جانب بلاده في هذا الصدد، وهذا «ما تؤكده العملية الوطنية (البحر الأبيض المتوسط ​​الآمن)، والمشاركة في عملية الاتحاد الأوروبي (إيريني) و(القوات البحرية الدائمة للناتو)» في المنطقة.

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