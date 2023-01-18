الرئاسة الأوكرانية: مروحية وزير الداخلية تحطمت في طريقها إلى الجبهة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن المروحية التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي والتي تحطمت قرب كييف في مأساة قُتل فيها 18 شخصًا على الأقل، كانت متجهة إلى الجبهة.

وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، للتلفزيون الوطني: «هدف هذه الرحلة كان الذهاب إلى إحدى النقاط الساخنة في بلدنا حيث تدور المعارك. كان وزير الداخلية ذاهبًا إلى هناك»، وفق وكالة «فرانس برس».

- مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم المروحية بكييف

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأوكرانية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان»، وأشارت إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

بدوره، قال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على «تلغرام»: «في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) وهناك ضحايا»، مضيفًا «تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث»، حسب «الوكالة الفرنسية».