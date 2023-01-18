مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم المروحية بكييف

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء، في منطقة كييف، على ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «لدينا معلومات عن 16 قتيلا بينهم طفلان»، وأشارت إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على «تلغرام»: «في مدينة بروفاري (الضاحية الشرقية لكييف)، تحطّمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني (...) وهناك ضحايا»، مضيفا «تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث»، حسب «الوكالة الفرنسية».