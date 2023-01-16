روسيا تنتج أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «تاس» للأنباء الإثنين نقلا عن مصدر دفاعي لم تحدده إن روسيا أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها طوربيد بوسيدون الفائق لاستخدامه في غواصة بيلجورود النووية.

ونقلت «تاس» عن المصدر قوله «صُنعت أولى ذخائر بوسيدون وستتسلمها غواصة بيلجورود في المستقبل القريب». وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة عما سيُعرف باسم طوربيد بوسيدون في عام 2018، قائلا إنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها، بحسب «رويترز».

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وفي كلمته في عام 2018، قال بوتين إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى. وقال بوتين «صوته منخفض للغاية وقدرته عالية على المناورة ولا يستطيع العدو تدميره عمليا. لا سلاح في العالم اليوم يمكنه التصدي له».