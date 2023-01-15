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«إهمال» في التعامل مع قنبلة يدوية.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 إثر انفجار ذخيرة بمنطقة بلغورود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 10:39 مساء
«إهمال» في التعامل مع قنبلة يدوية.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 إثر انفجار ذخيرة بمنطقة بلغورود الروسية
قصف صاروخي بمنطقة بلغورود الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت تقارير إعلامية روسية، الأحد، أن انفجار ذخيرة نتيجة «إهمال» في التعامل مع قنبلة يدوية بمنطقة بلغورود الروسية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقالت وكالات أنباء رسمية إن الانفجار وقع بمركز ثقافي تستخدمه القوات المسلحة الروسية لتخزين الذخيرة، واستندت في التقارير عن عدد القتلى والمصابين إلى أجهزة خدمات الطوارئ المحلية، بحسب «رويترز».

وتقع منطقة بلغورود على الحدود مع أوكرانيا ويوجد بها العديد من القواعد العسكرية ومعسكرات التدريب الروسية.

 القتلى والمصابون مجندون جرى استدعاؤهم للقتال 
وذكرت قناتا «112» و«بازا»، المرتبطتان بسلطات إنفاذ القانون في روسيا، عبر «تلغرام» أن القتلى والمصابين مجندون جرى استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا في إطار حملة تعبئة.

وأفادتا بأن الانفجار وقع بعد أن أساء عسكري أعلى رتبة التعامل مع قنبلة يدوية أمام مرؤوسيه مما أدى لانفجارها عن دون قصد. وقالت وكالة تاس للأنباء إن «التعامل بإهمال مع الذخائر» تسبب في الانفجار. ولم تذكر التقارير وقت وقوع الحادث.

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وتقع بلغورود على الحدود مع شمال شرق أوكرانيا مقابل مدينة خاركيف التي تعرضت لعدة هجمات صاروخية روسية منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

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