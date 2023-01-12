وزير العدل الأميركي يعين مدعيا مستقلا للتحقيق في وثائق بايدن السرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنه عين مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس جو بايدن، وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا.

وقال الوزير في تصريح مقتضب: «لقد وقعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدعياً عاماً خاصاً لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون» في هذه القضية.

- مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس الأميركي تعاونه الكامل مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون بولاية ديلاوير. وقال بايدن لصحافيين: «أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل»، بحسب وكالة «فرانس برس».



وحض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، الكونغرس على التحقيق مع بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله. وقال مكارثي «على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش بولاية فلوريدا.