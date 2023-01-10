هبوط اضطراري لطائرة روسية في الهند بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت طائرة تابعة لشركة «أزور إير» الروسية وعلى متنها 244 شخصاً، بشكل طارئ، في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وحطت الطائرة القادمة من موسكو والمتجهة إلى غوا في جنوب غرب الهند، وعلى متنها 236 راكبا وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، في قاعدة جامناغار في ولاية غوجارات في وقت متأخر الإثنين، وفق «يورو نيوز».

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرحلة التي غيرت مسارها بعد أن تلقت شركة «أزور إير» بريدا إلكترونيا يُعلمها بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأعلنت السفارة الروسية لدى الهند أن السلطات الهندية أبلغتها بالأمر.

السلطات تقوم بتفتيش معمق للطائرة

وكتبت السفارة الروسية بالهند في تغريدة صباح الثلاثاء، أن «جميع الأشخاص على متن الطائرة بأمان، وتقوم السلطات بتفتيش معمق للطائرة».

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وأوضحت شرطة الولاية الهندية، أن وحدة مكافحة الإرهاب تفتش الطائرة وأمتعة الركاب، فيما ينتظر هؤلاء في المطار. وقال مسؤول في شرطة جامناغار بريمسوخو دولو للوكالة نفسها: «لم يجر العثور على أي شيء مشبوه حتى الآن».

ومنعت دول كثيرة دخول السياح الروس إلى أراضيها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن هؤلاء يتدفقون بأعداد كبيرة إلى الهند خصوصا إلى ساحل ولاية غوا.