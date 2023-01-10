كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة الكندية، الإثنين، شراء 88 مقاتلة أميركية من طراز (إف-35) لتجديد أسطولها القديم بمبلغ قيمته 19 مليار دولار كندي (13.2 مليار يورو)، وهو أكبر استثمار منذ 30 عاما.

وكانت أوتاوا كشفت هذه الصفقة في مارس الماضي. وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مؤتمر صحفي «يكتسب هذا المشروع أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على عالمنا الشكوك مع الغزو الروسي غير المشروع وغير المبرر لأوكرانيا ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة الهندي والهادئ». وأضافت «حان الوقت لضمان الدفاع عن بلدنا بما في ذلك منطقة القطب الشمالي»، بحسب «فرانس برس».

ألمانيا وسويسرا توقعان عقود لشراء طائرات «إف-35»

ينص الاتفاق المبرم مع واشنطن ومجموعتي «لوكهيد مارتن» و«برات اند ويتني» الأميركيتين على تسليم أولى الطائرات في العام 2026 والأسطول بأكمله بين العامين 2032 و2034.

- مخاوف ألمانية من شراء مقاتلات إف-35 الأميركية

- ألمانيا تحدث سلاحها الجوي بـ«93» مقاتلة طراز «يوروفايتر» و45 «إف-18»

في الأشهر الأخيرة، وقعت دول أخرى مثل ألمانيا وسويسرا عقودا لشراء طائرات «إف-35» التي تعتبر المقاتلة الأعلى أداء حاليا. غالبا ما تشتري كندا معدات عسكرية أميركية مما يتيح لها أن تكون منسجمة مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي والمنظمة الدفاعية في أميركا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وعد في 2015 لدى وصوله إلى السلطة بعدم شراء مقاتلات «إف-35» الأميركية الصنع بسبب سعرها المرتفع. وقالت أنيتا أناند الإثنين «أؤكد أن كندا تشتري أفضل مقاتلة في السوق بأفضل سعر».