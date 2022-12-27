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لافروف: الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية.. والغرب يريد هزيمة روسيا وتدميرها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 11:38 صباحا
لافروف: الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية.. والغرب يريد هزيمة روسيا وتدميرها
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى أوكرانيا، يريدون هزيمة روسيا «في ميدان المعركة» من أجل تدميرها، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية، ملقيا باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال لافروف لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء إن «تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية». وتابع - وفق قناة فرانس 24 - «ليس سرا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها».

وشن الجيش الروسي في 24 فبراير الماضي هجوما على أوكرانيا فيما وصفه بـ «عملية خاصة» تهدف إلى «القضاء على النازية» في أوكرانيا ونزع سلاحها، قائلا إنهما يشكلان تهديدا لروسيا. فيما تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن الهجوم الروسي ما هو إلا استيلاء استعماري على الأراضي.

لافروف ينتقد نهج واشنطن الصدامي المعادي لروسيا
وأعاد لافروف التأكيد على أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية، وألقى باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وصرح لافروف قائلا «من زاوية موضوعية، من المستحيل إقامة اتصالات طبيعية مع إدارة بايدن، التي تعلن أن أحد أهدافها هو إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا». مضيفا بأن نهج واشنطن «الصدامي المعادي لروسيا آخذ في أن يصبح أكثر حدة وشمولا بصورة متزايدة».

وصمد تحالف الدول المعارض للهجوم الروسي لأوكرانيا - من أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى حلفاء للولايات المتحدة مثل اليابان وأستراليا - متحديا التوقعات بأن ارتفاع أسعار الطاقة الذي كانت الحرب أحد أسبابه قد يؤدي لانقسام هذا التحالف.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا كان أحدثها حزمة بقيمة 1.85 مليار دولار جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في زيادة غضب موسكو.

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