  • Alwasat News
Atwasat

تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 04:18 مساء
تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس
تظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس بعد إطلاق نار أودى بحياة ثلاثة أشخاص. (أ ف ب)
alwasat radio

تظاهر مئات الأشخاص الأحد في مدينة الحسكة في شمال شرق سورية تنديدًا بإطلاق نار استهدف الجالية الكردية في باريس الجمعة موقعًا ثلاثة قتلى.

ومنذ الهجوم، يجري ترجيح فرضية الدافع العنصري، إذ أن المشتبه به، وهو رجل متقاعد في الـ69 من العمر، اعترف إثر إلقاء القبض عليه بأنه يكن «كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضية تمامًا»، وفق ما أعلنت المدعية العامة لباريس. كما قال إنه «عنصري»، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيقات، وفق «فرانس برس».

 «لا لإبادة الشعب الكردي»
وفي مدينة الحسكة، إحدى أبرز مدن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، تظاهر المئات تنديدًا بالاعتداء، وهتفوا بشعارات باللغة الكردية «الشهداء لا يموتون» و«لن ننسى شهداء باريس» و«لا لإبادة الشعب الكردي».

ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها الإدارة الذاتية صور القتلى الثلاثة، وهم رجلان وامرأة. وحمل موسيقيون آلاتهم خلف صورة لعازف بين قتلى الاعتداء.

-  «يسقط أردوغان».. آلاف الأكراد يتظاهرون تنديدا بالهجمات التركية في شمال سورية
-  ماكرون يستنكر «الهجوم المشين» على الأكراد في فرنسا

وقال ازاد سليمان (55 عامًا) «نحن هنا لنستنكر الهجوم الأخير في باريس»، مضيفًا «إنها حرب ضد شعبنا، يستهدفوننا في أجزاء كردستان الأربعة وحتى في أوروبا».

والأكراد، الذين يتوزعون أساسًا بين أربع دول هي تركيا وإيران وسورية والعراق، أقلية يبلغ عدد أفرادها بين 25 و35 مليونًا لطالما تعرضت للاضطهاد.

عودة الذاكرة لمقتل ثلاث ناشطات كرديات
ووقع الهجوم الجمعة في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف في الماضي مستخدمًا سلاحًا.

وأعاد إطلاق النار إلى الذاكرة مقتل ثلاث ناشطات كرديات من حزب العمال الكردستاني في العام 2013 في المنطقة نفسها في باريس، ما أحدث هزة في أوساط الجالية الكردية في فرنسا. وجرى لاحقا توجيه اتهامات لرجل تركي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال المفترضة، لكنه توفي في السجن قبل محاكمته.

وقالت افين باشو، على هامش مشاركتها في تظاهرة الحسكة «نتظاهر لإيصال رسالتنا للعالم وللحكومة الفرنسية بأن الشعب الكردي يكافح ضد إنكاره، ويتعرض للمجازر في كل أصقاع الأرض، حتى في باريس، التي تعرف بالعلم والحب والحرية». وأضافت نطالب الحكومة الفرنسية «تقديم مرتكب الجريمة الى العدالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في ...
عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد في ...
معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا

معضلة «التدوير» تواجه 100 ألف طن نفايات ألعاب في فرنسا
بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا

بوتين: متأكد «100%» أن روسيا ستدمر صواريخ باتريوت الأميركية في أوكرانيا
بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا
النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية

النيابة الفرنسية: رفع قرار احتجاز المشتبه به في قتل أكراد في باريس لأسباب صحية
الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة

الصين: تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كوفيد» يوميا في مدينة واحدة
شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات المتحدة

شاهد: عاصفة «تاريخية» تتسبب بانقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل في الولايات ...
هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر

هدف ريشارليسون أجمل هدف في مونديال قطر
حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها

حفتر: وحدة ليبيا خط أحمر ولا نسمح بالتعدي عليها
لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة
مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024
في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية لا تزال تمثل المظلة ...
في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتجنب التصعيد

في عيد الاستقلال.. باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى إنهاء المراحل الانتقالية ...
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد السياسي
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 منظمات أجنبية غير حكومية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار حظر عمل النساء فيها
3 منظمات أجنبية غير حكومية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار حظر ...
14 صيادا إيرانيا يعودون لبلادهم بعد أعوام من الخطف في الصومال
14 صيادا إيرانيا يعودون لبلادهم بعد أعوام من الخطف في الصومال
هجوم باريس يحيي صدمة قتل ناشطات كرديات في فرنسا قبل 10 سنوات
هجوم باريس يحيي صدمة قتل ناشطات كرديات في فرنسا قبل 10 سنوات
الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات تايوان وأميركا
الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات تايوان ...
تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس
تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور ......
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب
وفاة سائحة فرنسية تعرضت لاعتداء في المغرب...
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة
بوتين: سأستخدم السلاح النووي في حالة واحدة...
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله
أحداث متسارعة في بيرو.. البرلمان يعزل الرئيس والشرطة تعتقله...
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا
بايدن يعلن عن حزمة استثمارات أميركية في أفريقيا...
المزيد
إيران تعتبر الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا تعكس فعالية مسيّراتها
إيران تعتبر الاتهامات الغربية بشأن أوكرانيا تعكس فعالية ......
«حزب الله» يسلم الجيش اللبناني مشتبها به في مقتل جندي اليونيفيل الإيرلندي
«حزب الله» يسلم الجيش اللبناني مشتبها به في مقتل جندي ......
بابا الفاتيكان: نعیش حالة مجاعة للسلام وسط الحرب العالمیة الثالثة
بابا الفاتيكان: نعیش حالة مجاعة للسلام وسط الحرب العالمیة ......
تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس
تظاهرة لمئات الأكراد السوريين تنديدا بهجوم باريس...
الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات تايوان وأميركا
الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات ......
المزيد