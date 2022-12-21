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موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد هجوم على مسؤول روسي في أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 09:11 مساء
موسكو تستدعي السفير الفرنسي بعد هجوم على مسؤول روسي في أفريقيا الوسطى
قوات تابعة لجيش جمهورية أفريقيا الوسطى. (الإنترنت)
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استدعت روسيا الأربعاء السفير الفرنسي لدى موسكو إحتجاجا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الفرنسية تتصل بالهجوم الذي استهدف الأسبوع الفائت مسؤولا روسيا في إفريقيا الوسطى.

وقالت الخارجية الروسية «تم إبلاغ السفير الفرنسي بالطابع غير المقبول (لهذه) الاتهامات الجديدة بحق روسيا». وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا نفت الجمعة أي ضلوع لباريس في الهجوم المذكور، مؤكدة أن هذه الاتهامات هي «مثال جيد للدعاية الروسية»، بحسب «فرانس برس».

  القبض على 7 اشخاص
وألقت الشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى القبض على 7 اشخاص، أمس الثلاثاء، من بينهم عاملون في البريد، بتهمة التورط في هجوم إرهابي أدى إلى إصابة رئيس البيت الروسي دميتري سيتوي.

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وقال موظف في إذاعة «Ndeke Luka» المحلية، إنه تم اعتقال سبعة أشخاص على ذمة التحقيق وتم استجواب بعضهم ثم الإفراج عنهم كلهم متورطون في قضية هجوم إرهابي على دميتري سيتوي.

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