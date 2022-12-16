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فرنسا تنفي اتهامات مجموعة فاغنر حول انفجار طرد مفخخ في أفريقيا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 ديسمبر 2022, 07:01 مساء
فرنسا تنفي اتهامات مجموعة فاغنر حول انفجار طرد مفخخ في أفريقيا الوسطى
عناصر من فاغنر الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)
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نفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الجمعة، لوكالة «فرانس برس» الاتهامات التي ساقها رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، حول مسؤولية باريس عن انفجار طرد مفخخ في أفريقيا الوسطى أسفر عن إصابة مسؤول روسي.

وقالت كولونا التي تقوم بزيارة رسمية للرباط، «هذا الخبر غير صحيح بل هو مثال على الدعاية الروسية والأوهام الخيالية التي تميز أحيانا هذه الدعاية».

اتهامات فاغنر
وفي وقت سابق، اتهم زعيم مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، فرنسا بعد هجوم بطرد مفخخ في جمهورية أفريقيا الوسطى، أدى إلى إصابة ممثل لموسكو الجمعة، بجروح خطيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث ينتشر مقاتلو هذه القوات شبه العسكرية.

ونقل المكتب الإعلامي ليفغيني بريغوين، قوله «اتصلت بوزارة الخارجية الروسية لبدء إجراء لإعلان فرنسا دولة داعمة للإرهاب».

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