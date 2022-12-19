لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى «عدم أهلية» ترامب لتولي أي منصب رسمي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت نائبة رئيس لجنة نيابية أميركية تحقّق في هجوم استهدف مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021، الإثنين إن رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التدخل فورا لمنع الواقعة يجعله «عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي».

وقالت نائبة رئيس اللجنة النائبة ليز تشيني إن «من تصرّف على ذاك النحو في ذاك الحين لا يمكنه أن يتولى مجددا أي منصب رسمي في بلادنا»، وأضافت في الاجتماع الختامي للجنة «هو عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي»، بحسب «فرانس برس».

يعقد النواب أعضاء اللجنة- سبعة ديمقراطيين وجمهوريان- جلسة استماع عامة عند الساعة 13,00 (18,00 ت غ) لتقديم الفصول الثمانية من تحقيقهم الطويل حول الهجوم على الكابيتول الذي وقع في 6 يناير 2021، بحسب «فرانس برس».

أنصار ترامب يهاجمون مقر الكونغرس

في ذلك اليوم هاجم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.

- بنس: كلمات ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرضت أميركيين للخطر

- لجنة الاعتداء على «الكابيتول» ستصوت بشأن ملاحقات جنائية ضد ترامب

وسيقرر أعضاء اللجنة أيضا الإثنين ما إذا كانوا سيوصون وزارة العدل بتوجيه التهم إلى دونالد ترامب بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية) والتآمر ضد الدولة الأميركية.

عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة

ويمكن أن تؤدي هذه التهم الثلاث إلى عقوبات سجن ومنع من ممارسة أي مهام عامة في الولايات المتحدة فيما أعلن الرئيس السابق أنه يعتزم خوض السباق الى البيت الأبيض للعام 2024.

هناك أشخاص آخرون في محيط دونالد ترامب قد يكونوا معنيين أيضا. وسينشر تقرير التحقيق النهائي في 21 ديسمبر. لكن تصويت اللجنة غير ملزم ويعتبر رمزيا إلى حد كبير لأن أعضاءها لا يمكنهم توجيه التهم بانفسهم إلى قطب العقارات السابق.