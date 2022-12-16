زيلينسكي: روسيا شنت 16 غارة على «خيرسون» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية استهدفت مدينة خيرسون الأوكرانية الخميس بأكثر من 16 غارة.

وأضاف زيلينسكي، في كلمته اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي «منذ بداية هذا اليوم، قصفت روسيا خيرسون أكثر من 16 مرة، في يوم واحد فقط»، مضيفا أنه كانت هناك «هجمات روسية وحشية» في مناطق الدونباس وخاركيف، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وانقطعت الكهرباء بشكل كامل، اليوم، عن مدينة خيرسون، بسبب «قصف قوي» استهدف بنيتها التحتية الأساسية، وفق حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش.

وقال يانوشيفيتش عبر «تلغرام» إن «الكهرباء مقطوعة بشكل كامل عن خيرسون»، مضيفًا أن قصفًا قويًا لموقع بنية تحتية أساسية يتواصل على حي في هذه المدينة الكبرى الواقعة في جنوب البلاد، التي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي.