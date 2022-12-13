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علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 09:01 مساء
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
مؤتمر صحفي في مقر وزارة الطاقة الأميركية بالعاصمة واشنطن للإعلان عن اختراق في أبحاث الاندماج في 13 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن علماء أميركيون، الثلاثاء، تحقيق «اختراق علمي كبير» في مجال الاندماج النووي، في تطور وصفوه بأنه «إنجاز تاريخي» على مسار البحث عن مصدر للطاقة النظيفة وغير المحدودة من شأنه أن يضع حدًا للاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأعلن مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية في تغريدة أنّ تجربة أجراها هذا الشهر «أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة» المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

ووصفت وزارة الطاقة الأميركية بدء الاشتعال الاندماجي بأنه «اختراق علمي كبير» من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق «تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس». واعتبر مدير مختبر لورانس ليفرمور، كيم بوديل، الاندماج النووي بأنه «أحد أهم التحديات العلمية التي واجهتها الإنسانية على الإطلاق».

- تحقيق تقدم تاريخي في الاندماج النووي

يعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي، الذي وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يعد السبب في أزمة المناخ العالمية.

وأعلن مختبر لورانس ليفرمور الوطني أن فريقا في المنشأة الوطنية للإشعال أجرى في الخامس من ديسمبر أول تجربة اندماج مضبوطة في التاريخ وحققوا ما يعرف بـ«رصيد صافٍ من الطاقة».

وزيرة الطاقة الأميركية: إنجاز تاريخي
ونقلت «فرانس برس» عن وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرونهولم قولها «إنه إنجاز تاريخي للباحثين وأفراد طاقم المنشأة الوطنية للإشعال الذين كرّسوا حياتهم المهنية للسعي إلى تحويل الاشتعال الاندماجي إلى حقيقة، ونقطة التحوّل هذه ستكون من دون أدنى شك الشرارة لتحقيق مزيد من الاكتشافات».

لإنتاج الطاقة، تستخدم محطات الطاقة النووية حول العالم حاليًا الانشطار، الذي يقوم على شطر نواة ذرة ثقيلة. أما الاندماج فيجمع بين ذرتين من الهيدروجين الخفيف لتكوين ذرة أثقل من الهيليوم ويُطلق كمية كبيرة من الطاقة خلال هذه العملية.

هذه هي العملية التي تحدث داخل النجوم، بما فيها الشمس. وعلى الأرض، يمكن إثارة تفاعلات الاندماج عن طريق تسخين الهيدروجين إلى درجات حرارة قصوى داخل أجهزة متخصصة.

ويستخدم الباحثون في مختبر لورانس ليفرمور الوطني منشأة الإشعال الوطنية الضخمة، التي تضم 192 ليزر فائقة القوة موجهة جميعها إلى أسطوانة بحجم كشتبان مملوءة بالهيدروجين.

على غرار الانشطار، يكون الاندماج خاليًا من الكربون أثناء التشغيل، ولكن مزاياه لا تتوقف عند هذا الحد؛ فهو لا يطرح خطر حدوث كارثة نووية وينتج نفايات مشعة أقل بكثير من الانصهار. ولكن الطريق ما زال طويلًا قبل أن يصبح الاندماج قابلاً للتطبيق على نطاق صناعي.

وشدد مختبر لورانس ليفرمور الوطني على أنه «لا تزال هناك حاجة إلى العديد من التطورات العلمية والتكنولوجية المتقدمة لتحقيق طاقة انصهار بالقصور الذاتي لتزويد المنازل والشركات بالطاقة».

المشروع قد يستغرق 20 أو 30 عامًا أخرى
وقال إريك لوفيفر مدير المشاريع في لجنة الطاقة الذرية الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن ذلك قد يستغرق 20 أو 30 عامًا أخرى. ولكن خبراء المناخ يحذرون من أن العالم لا يمكنه الانتظار كل هذا الوقت لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد من تأثيراته الخطيرة.

ويجري تطوير مشاريع أخرى للاندماج النووي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المشروع الدولي الكبير المعروف باسم المفاعل النووي الحراري التجريبي الدولي (إيتر) ITER وهو قيد الإنشاء حاليًا في فرنسا.

بدلاً من الليزر، سيستخدم ITER تكنولوجيا تُعرف باسم الحصر المغناطيسي تحتوي على كتلة دوامة من بلازما الهيدروجين الاندماجية داخل حجرة ضخمة على شكل كعكة دائرية.

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