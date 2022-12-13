  • Alwasat News
Atwasat

العفو الدولية تندد بإسبانيا والمغرب بسبب مأساة مليلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 04:28 مساء
العفو الدولية تندد بإسبانيا والمغرب بسبب مأساة مليلية
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الثلاثاء إن السلطات في كل من المغرب وإسبانيا استخدمت «القوة القاتلة بشكل غير قانوني» أثناء عبور لاجئين للحدود بصورة جماعية في يونيو حزيران في حادث أسفر عن وفاة 23 شخصا، مضيفة أن رد فعل البلدين «يشي بالتغطية» على الحادث.

وما زال تعامل السلطات مع محاولة العبور الجماعية للحدود يوم 24 يونيو بين المغرب ومليلية، الجيب الخاضع لسيطرة إسبانيا في شمال أفريقيا، يشكل صداعا سياسيا كبيرا للحكومة الإسبانية. ولاقت طريقة التعامل انتقادات من أمين المظالم الإسباني وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما تعرض وزير الداخلية لانتقادات حادة متكررة في البرلمان وطالبته أحزاب المعارضة بالاستقالة، وفق وكالة «رويترز».

وقال المغرب إن 23 شخصا لاقوا حتفهم في الحادث بينما نفت السلطات الإسبانية وقوع أي وفيات على أراضيها. وقالت منظمة العفو الدولية إن 37 شخصا توفوا فيما لا يزال 77 في عداد المفقودين.

العفو الدولية تدين عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين
وقال التقرير، الذي استند إلى روايات شهود عيان ومقاطع مصورة وصور بالقمر الصناعي، «استمر ضرب وركل الكثير من المصابين وهم منطرحون على الأرض فاقدين للوعي تقريبا بعضهم بلا حراك وبعضهم يتنفس بصعوبة». وشجب التقرير أيضا عدم وجود معلومات حول هويات المتوفين ومصير المفقودين.

وردا على سؤال حول تلك المزاعم، أعادت وزارة الداخلية الإسبانية التأكيد على أن الشرطة تصرفت "وفقا للقانون وبطريقة متناسبة وباحترام كامل لحقوق الإنسان" وقالت إن الاتهامات بأن إسبانيا أخفقت في القيام بواجبها في مساعدة اللاجئين عارية من الصحة. وأحجمت السلطات المغربية عن التعليق.

وقالت منظمة العفو إن «السلطات المغربية والإسبانية تقاعست عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة والكافية للمصابين، ومنعت فريق إسعاف يتبع للصليب الأحمر من الوصول إلى المنطقة بينما تُرك العشرات تحت لهيب الشمس لثماني ساعات على الأقل».

وقال أحد الذين أجريت معهم مقابلات إن الشرطة الإسبانية أجبرت المصابين على العودة عبر الحدود إلى المغرب. وقال مواطن سوداني يبلغ من العمر 17 عاما إن من وقعوا في قبضة الشرطة المغربية تعرضوا "للضرب بالمطارق على رؤوسهم حتى وفاتهم" في الحجز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف ...
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير شرعي
الجيش الصيني: الجنود الهنود عبروا الحدود المتنازع عليها بشكل غير ...
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد
البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة ......
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة ......
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ......
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل
3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل...
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»
البرلمان الأوروبي يعلن روسيا «دولة راعية للإرهاب»...
المزيد
في مواجهة الصين.. أميركا تستضيف قمة لتنشيط العلاقات مع افريقيا
في مواجهة الصين.. أميركا تستضيف قمة لتنشيط العلاقات مع ......
العفو الدولية تندد بإسبانيا والمغرب بسبب مأساة مليلية
العفو الدولية تندد بإسبانيا والمغرب بسبب مأساة مليلية...
رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
رويترز: مصادرة1.5‭ ‬ مليون يورو ضمن فضيحة فساد بالبرلمان ......
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر
منظمات: الصومال لم تصل إلى حد المجاعة من أكتوبر حتى ديسمبر...
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط