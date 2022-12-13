البرلمان الأوروبي يقيل نائبة لرئيسته على خلفية فضيحة فساد

القاهرة - بوابة الوسط

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد يزعم أنها على صلة بقطر.

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية 625 صوتا مقابل صوت واحد لإقالة كايلي، وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع، قبل توجيه اتهامات لأربعة وإطلاق سراح اثنين، وأصر محامي كايلي على براءتها، وفق وكالة «فرانس برس».

والأحد، أعلنت ميتسولا أنها جردت موقتًا نائبتها اليونانية، إيفا كايلي، من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

تحقيقات قضائية

وقال ناطق باسم ميتسولا: «في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها إلى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي»، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل، بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي، الجمعة، في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية «كبيرة» من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.