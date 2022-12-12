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اشتباكات بين القوات الهندية والصينية تسفر عن وقوع إصابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 05:41 مساء
اشتباكات بين القوات الهندية والصينية تسفر عن وقوع إصابات
قوات هندية على الحدود الصينية. (الإنترنت)
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ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء آسيا الدولية «إيه.إن.آي» عن مصادر قولها إن القوات الهندية والصينية اشتبكتا في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف تقرير الوكالة التى تتخذ من نيودلهي مقرا لها أن المواجهة أسفرت عن إصابات طفيفة في عدد قليل من الجنود من الجانبين. ولم يرد ناطق باسم وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق، بحسب «رويترز».

  قتال بالأيدي في وادي جالوان
واشتبكت القوات الهندية والصينية في يونيو عام 2020 في قتال بالأيدي في وادي جالوان في منطقة لاداخ المتاخمة لهضبة التبت التي تسيطر عليها الصين.

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ولقي 20 جنديا هنديا مصرعهم وتكبدت الصين عددا من الضحايا لم يُكشف عنه، وعزز الجانبان وجودهما العسكري ونقلا الرجال والأسلحة والإمدادات إلى المنطقة الصحراوية المرتفعة.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها ويبلغ طولها 3800 كيلومتر، والتزمت قواتهما سابقا باتفاقات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.

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