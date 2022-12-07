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بقيمة 3.75 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة لبولندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 ديسمبر 2022, 10:24 صباحا
بقيمة 3.75 مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة أسلحة لبولندا
دبابة أميركية تقوم بدورية في منطقة الحسكة في شمال شرق سورية، 13 فبراير 2021. (أ ف ب)
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وافقت الولايات المتحدة على بيع بولندا 116 دبابة إضافية من طراز «أبرامز» وأسلحة ثقيلة أخرى، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار، وتأتي بعد أن اشترت وارسو 250 دبابة من هذا الطراز في أبريل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن بولندا تريد شراء 116 دبابة «أبرامز» في نسختها المحدثة «إم1إيه1»، و12 مركبة إنقاذ «هيركوليس إم88إيه2» وثمانية جسور محمولة للعمليات الهجومية من طراز «إم 1110» قادرة على تمكين الدبابات من عبور الأنهار، وحوالي 50 مركبة خفيفة وأسلحة خفيفة وذخائرها.

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وأضافت أن هذه الصفقة البالغة قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار وافقت عليها الحكومة الأميركية وأحيط الكونغرس علمًا بها، وحسب البيان، فإن «هذه الصفقة المقترحة ستعزز قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بقوة ذات مصداقية قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي».

وبولندا، المتاخمة لأوكرانيا، اشترت في أبريل الماضي 250 دبابة «أبرامز» ودبابات إنقاذ، وجسورًا هجومية، وأنظمة تدريب وأخرى لوجستية، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 4.74 مليار دولار.

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