حريق على تل قرب حي كوباكابانا السياحي في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

اندلع حريق على إحدى التلال المحيطة بكوباكابانا، الحي السياحي في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، مساء الجمعة، دون أن يسبب إصابات، كما ذكرت فرق الإطفاء التي كانت تحاول إخماده خلال الليل.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء، إن الحريق اندلع نحو الساعة 18,00 (21,00 ت غ) على تلة مورو دوس كابريتوس، المؤلفة من صخور ونباتات والواقعة بين كوباكابانا وبحيرة رودريغو دي فريتاس في المنطقة السياحية بجنوب ريو دي جانيرو، بالقرب من الشاطئ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح الناطق نفسه لوكالة «فرانس برس»، أن ألسنة اللهب التي يمكن رؤيتها من أحياء أخرى مثل إيبانيما، حسب وسائل إعلام محلية، لم تؤثر على المناطق المأهولة بالسكان بل على الغطاء النباتي فقط.

ألسنة اللهب تلتهم الأشجار

وشاهد مصور من «فرانس برس»، من شارع عند سفح التلة عند مخرج أحد أنفاق كوباكابانا، ألسنة اللهب تلتهم الأشجار والشجيرات التي تنمو على السطح الصخري.

- تفاصيل لحظات الرعب.. شاب يقتحم مدرستين في البرازيل ويقتل ثلاثة أشخاص

ونُشرت ثلاث وحدات من رجال الإطفاء على الأقل في الموقع، لمحاولة احتواء الحريق الذي يجري التحقيق في سبب اندلاعه.

وفي 2010، دمرت أربعة هكتارات من المنطقة نفسها بعد حريق نجم عن سقوط جسم من السماء.