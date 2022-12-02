بوتين أبلغ شولتس أن ضرب البنى التحتية الأوكرانية «لا مفر منه»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، للمستشار الألماني أولاف شولتس، إن الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، «ضرورية ولا مفر منها»، منددا بالسياسات الغربية «المدمرة» الداعمة لكييف.

وأفاد الكرملين في بيان صدر بعد مكالمة هاتفية بين بوتين وشولتس، هي الأولى منذ منتصف سبتمبر، «تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية»، بحسب وكالة «فرانس برس».