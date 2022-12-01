بايدن وماكرون يتعهدان دعم أوكرانيا «طالما تطلب الأمر ذلك»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك اليوم الخميس، أن بلديهما سيواصلان دعم أوكرانيا «طالما تطلب الأمر ذلك»، عقب استقبال ماكرون في البيت الأبيض.

وأورد البيان أن الرئيسين الأميركي والفرنسي «يجددان تأكيد دعم بلديهما المتواصل لأوكرانيا ويتعهدان خصوصا أن يقدما إليها مساعدة سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية طالما تطلب الأمر ذلك»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

التنسيق المهم بين فرنسا والولايات المتخدة لعلاج تداعيات الحرب

قبل ذلك، شدد ماكرون على أهمية حدوث تنسيق وثيق مع واشنطن لمعالجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «مصيرنا المشترك يحتم علينا الرد معا» على التحديات العالمية، داعيا إلى تجديد التحالف مع الولايات المتحدة.

وقال بايدن في تصريح مقتضب: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تتمنى أفضل من فرنسا شريكا تعمل معه»، مشددا على أن التحالف مع باريس يبقى أساسيا.

وهذه أول زيارة دولة يجريها رئيس للولايات المتحدة منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021