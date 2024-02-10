جريليش يستعين بالكلاب لحماية منزله من اللصوص

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما يئس من الحصول على الأمن من جانب الشرطة الإنجليزية، اضطر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جاك جريليش إلى الاستعانة بالكلاب المدربة لكي توفر له الأمان في منزله بمدينة مانشستر.

كلبا جريليش بـ25 ألف جنيه إسترليني

ونشر جاك جريليش (28 عاماً) صورة له مع كلبي الحماية من صنف «مالينوا البلجيكي» اللذين اشتراهما مقابل 25 ألف جنيه إسترليني من شركة أمنية تزود لاعبي الكرة، من أمثال راشفورد نجم اليونايتد ورحيم ستيرلنغ نجم تشيلسي، بكلاب الحماية.

وظهر صانع ألعاب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا بابتسامة عريضة مع كلبيه بعد عملية السطو على منزله وسرقة ساعاته بقيمة مليون جنيه إسترليني بالرغم من اعتراف المحققين بعدم قدرتهم على القبض على اللصوص، معتبرين أنه من الخطر أن يحتفظ جاك جريليش وخطيبته بمقتنياتهما الثمينة في المنزل بشيشاير لأنه قد يكون هدفاً مستقبلاً مرة أخرى.

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كما طالب مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت في وقت سابق، زوجات اللاعبين بعدم التباهي بنشر صورهن مع مقتنياتهن الثمينة كي لا ينجذب اللصوص.