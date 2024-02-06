رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا لـ«الفراعنة» خلفًا للبرتغالي فيتوريا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد «الفراعنة» الأسبق حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، وكان اتحاد الكرة، أعلن في وقت سابق، رحيل فيتوريا عن تدريب «الفراعنة»، بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية، سبق وعقد حسام حسن جلسة مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من أجل الاتفاق على تدريب المنتخب المصري.

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وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرًا للمنتخب.