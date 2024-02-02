كوريا الجنوبية تقصي أستراليا من كأس آسيا وتجدد الموعد مع الأردن في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

عادت كوريا الجنوبية من بعيد مرة جديدة وقلبت تأخرها أمام أستراليا في الوقت بدل الضائع، قبل أن تقضي عليها 2-1 بعد التمديد في مباراة مثيرة أقيمت اليوم الجمعة على استاد الجنوب في ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم في قطر.

ركلة جزاء تعيد كوريا الجنوبية للمباراة

تقدمت أستراليا بهدف مهاجم الوحدة السعودي كريغ غودوين، لكن كوريا الجنوبية انتظرت حتى الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل عبر مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع،ليفرض وقتا إضافيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وخلال الوقت بدل الضائع سجلت خلاله كوريا الجنوبية هدف الفوز عن طريق قائدها وتوتنهام الإنجليزي هيونغ مين سون من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 104، فجددت بالتالي الموعد مع منتخب الأردن الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس آسيا، بعد أن التقيا في دور المجموعات وانتزعت منه تعادلا صعبا جدا 2-2 في الوقت بدل الضائع أيضا.