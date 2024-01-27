أنغولا تنهي مغامرة ناميبيا بكأس الأمم الأفريقية وتبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخها

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت أنغولا مغامرة ناميبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عندما تغلبت عليها بثلاثية نظيفة اليوم السبت على ملعب السلام في مدينة بواكيه في مباراة الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، لتصبح أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

«جيلسون» سجل هدفين وصنع الثالث لأنغولا

وفرض مهاجم الوكرة القطري جاسينتو «جيلسون» مووندو دالا نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين (38 و42)، ثم صنع الثالث لمهاجم الاتحاد السكندري المصري مابولولو في الدقيقة (66)، ليسهم بذلك في بلوغ منتخب أنغولا إلى الدور ربع النهائي للمرة الثالثة خلال تسع مشاركات حتى الآن، علما بأن منتخب أنغولا تأهل لهذا الدور عامي 2008 في غانا و2010 في البطولة التي نظمتها أنغولا على أرضها، بحسب وكالة «فرانس برس».

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يذكر أن منتخب أنغولا حقق ها الفوز الكبير على الرغم من أنه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17، إثر طرد حارس مرماه نيبلو لقيامه بلمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.