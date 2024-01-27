لاعب يوفنتوس يرفض عرض الاتحاد السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض الأرجنتيني ماتياس سولي لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم المعار لنادي فروسينوني عرض نادي الاتحاد السعودي الذي تلقاه خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل ثلاثين مليون يورو.

يوفنتوس يتلقى عرضا رسميا

وقال الأرجنتيني مارتن جواستاديسينو وكيل اللاعب في تصريحات خاصة لجريدة «الرياضية» السعودية، نشرتها اليوم السبت: «اللاعب رفض عرض الاتحاد لأنه يريد اللعب في أوروبا فقط، وهذه رغبتنا الحالية الاستمرار في ملاعب أوروبا».

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية أمس الجمعة عن عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي وصل إلى نادي يوفنتوس لشراء عقد اللاعب الأرجنتيني، مقابل ثلاثين مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف وكيل اللاعب: «النادي الإيطالي سيرى خلال الأيام المقبلة الوجهة الأفضل لسولي، الذي تنتهي إعارته مع فريقه فروسينوني نهاية الموسم الجاري».

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ونجح سولي(20 عامًا) خلال الموسم الجاري في التسجيل رفقة يوفنتوس وفروسينوني بالدوري والكأس تسعة أهداف، ويحظى باهتمام أندية أوروبية عديدة.