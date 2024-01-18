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دبي تستضيف حفل جوائز «غلوب سوكر».. الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 06:36 مساء
دبي تستضيف حفل جوائز «غلوب سوكر».. الجمعة
جائزة غلوب سوكر (أرشيفية: الإنترنت)
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تستضيف دبي، غدًا الجمعة، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا، والذي يقام هذا العام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، كما سيجري تنظيم حفل جوائز دبي «غلوب سوكر».

ألف ضيف في حفل «غلوب سوكر»
يحضر الاحتفالية المسائية لجوائز «غلوب سوكر» قرابة ألف ضيف من النجوم والشخصيات الرياضية والاقتصادية والإعلامية في العالم، ويتابعها الملايين عبر شاشات القنوات التلفزيونية العالمية بإقامة الجلسة الرئيسية لمؤتمر دبي الرياضي، والتي تحمل عنوان «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، ويتم فيها تسليط الضوء على تجارب احترافية ناجحة في مجال استدامة الإنجازات والمحافظة على ثبات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات بأفضل الأساليب الاحترافية الناجحة والتي تركت بصمة في كرة القدم العالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتعقب الجلسة الرئيسية من المؤتمر مراسم توزيع الجوائز على نجوم اللعب والتدريب والإدارة للأفراد والأندية الذين حققوا أهم الإنجازات خلال الموسم الرياضي الماضي، وكذلك تكريم أصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة الممتدة منذ عدة سنوات.

وسيكون في مقدمة الحضور نجوم نادي مانشستر سيتي على مستوى الإدارة والتدريب واللاعبين، كما سيكون من بين الحضور مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، وقائد منتخب البرازيل كاسيميرو، إلى جانب المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، والقائد السابق للمنتخب الإنجليزي جون تيري، ومجموعة من الضيوف البارزين وممثلي الأندية والهيئات من جميع أنحاء العالم.

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وستشهد الأمسية الإعلان عن الفائزين في 18 فئة رئيسية بما في ذلك أفضل لاعب من فئة الرجال، وأفضل لاعبة من فئة السيدات، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وأفضل لاعب وفقا لآراء الجمهور، بالإضافة إلى خمس جوائز رقمية، وجائزتين افتتاحيتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

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