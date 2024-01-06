كسر في اليد يحرم «ووريرز» من جهود كريس بول في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

خسر غولدن ستايت ووريرز جهود صانع ألعابه المخضرم كريس بول، الذي يحتاج لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى خلال الفوز على ديترويت بيستونز 113-109، الجمعة، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفق ما أفاد النادي.

وتعرض ابن الـ38 عاماً، القادم هذا الموسم إلى ووريرز من فينيكس صنز، للإصابة خلال الربع الثالث من اللقاء، وخرج من الملعب بدون عودة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وعلق مدرب ووريرز، ستيف كير، على إصابة نجم نيو أورليانز وكليبرز وهيوستن السابق: «إنها ضربة قاسية. أشعر بالأسى حيال كريس. أعلم أنه خضع سابقاً لعمليات جراحية عدة في يده حسبما أعتقد. قد يكون ذلك في اليد الأخرى». وتابع: «علينا التعامل مع غيابه».