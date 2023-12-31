شاهد.. الأهلي المصري يستجيب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب بحروق

القاهرة - بوابة الوسط

استجاب النادي الأهلي المصري لمناشدة طفل فلسطيني، مصاب بحروق جراء الاعتداءات التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، عبّر خلالها عن حبه للنادي، طالبًا نقله لمصر للعلاج، ومنحه قفازات حارس المرمى محمد الشناوي.

الطفل الفلسطيني يحلم بارتداء قميص الأهلي

وعبَّر الطفل علي إسماعيل في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن حبه الشديد للأهلي، وحلمه بارتداء قفازات وزي النادي الأحمر، إضافة لرؤية الحارس محمد الشناوي، واصفًا إياه بـ«القدوة»، وفقًا لجريدة «الخليج» الإماراتية.

وأضاف الطفل: «أناشد الأهلي نقلي مع بعض أفراد عائلتي للعلاج في مصر وزيارة النادي.. أنا دمي أحمر لأني أهلاوي».

من جانبه، رد الأهلي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي».

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وكتب عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الجارحي، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «يا علي صوتك وصل.. قميص الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني».

وأضاف: «نسعى إلى الحصول على موافقة لاستكمال علاجك في مصر وزيارة النادي الأهلي».