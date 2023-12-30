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شاهد.. أفعى سامة توقف مباراة في بطولة بريزبان للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 10:46 مساء
شاهد.. أفعى سامة توقف مباراة في بطولة بريزبان للتنس
النمساوي دومينيك ثيم خلال مباراته أمام مكابي السبت 30 ديسمبر 2023 (الموقع الرسمي لبطولة بريزبان للتنس)
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تعطلت مباراة النمساوي دومينيك ثيم البطل السابق لأمريكا المفتوحة في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة بريزبان للتنس بسبب أفعى مميتة اليوم السبت.

الجماهير اكتشفت الأفعى السامة
ودخلت إحدى أكثر الأفاعي السامة في أستراليا إلى الملعب خلال مباراة ثيم مع جيمس مكابي.

واضطر الحكم لوقف المباراة بعد أن لاحظت الجماهير الأفعى ذات اللون البني والبالغ طولها نصف متر من المدرجات.

وجرى إبعاد الأفعى عن الملعب بواسطة صائد الأفاعي، دون أن يتعرض أي شخص لأذى.

واستأنف الحكم المباراة التي اتهت بفوز ثيم بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2 - 6 و7 - 6 و6 - 4.

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وقال ثيم: «أحب حقا الحيوانات، خاصة السامة، لكنها كانت أفعى سامة للغاية، وكانت قريبة من فتيان جمع الكرات، لذا كان الوضع خطيرا حقا»، أضاف: «لم يحدث لي شيء من هذا القبيل أبدا، إنه أمر لن أنساه أبدا».

 

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