توتنهام يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

قاد القائد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون فريقه توتنهام لهزيمة ضيفه نيوكاسل 4-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي

افتتح الإيطالي الشاب ديستيني أودوجي التسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف البرازيلي ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

واختتم الكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، فيما تكفل البرازيلي جولينتون بإحراز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

يعد هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في الدوري الإنجليزي منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبًا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى يوم 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2-1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الخمسة الماضية بالمسابقة، إلى ثلاثين نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس بترتيب فرق الدوري الإنجليزي، علمًا بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

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في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل الذي تكبد خسارته السادسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع، حيث تأتي تلك الخسارة لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهته المرتقبة ضد ضيفه ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على ميلان بالمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، أملًا في تعثر باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مضيفه بروسيا دورتموند الألماني، للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.