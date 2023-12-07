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الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات تطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 03:32 مساء
الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات تطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات
لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا، 29 سبتمبر 2019. ( أ ف ب)
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طالبت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات الخميس بإيقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، في اختبار الدم الذي أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس.

وقال مصدر في النادي لوكالة «فرانس برس» أن «إخطارا من وكالة مكافحة المنشطات وصل صباحا، مع طلب الإيقاف أربع سنوات»، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.

ويعتبر هذا الإيقاف ضربة قاسية جدا لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين جراء الإصابات.

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وقالت الوكالة الإيطالية إن العقوبة صدرت بسبب «مخالفة المادتين 2.1 و2.2 لوجود المواد المحظورة التالية: مستقبلات هرمون التستوستيرون». وعلى الرغم من أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين جرى اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

تحليل مضاد للتأكد من صحة نتيجة العينة
وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلا مضادا للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيجرى تحليل العينة «باء» بواسطة المختبر نفسه الذي قام بفحص العينة «ألف». وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيجرى إيقاف اللاعب تلقائيا في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاما خطر الإيقاف لمدة تصل إلى أربعة أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

ويمكنه أيضا عرض حالته في حال تناوله أي مادة من دون علمه من أجل معالجة مشكلة طبية ما أدى إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في دمه.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس الموسم الماضي، قادما من مانشستر يونايتد الذي استعاد خدماته من عملاق تورينو في صيف 2016 بعدما دافع عن ألوانه أيضا خلال موسم 2011-2012 قبل أن يتركه باتجاه «السيدة العجوز».

ولم ينعم بعودته إلى يوفنتوس إذ تعرض للإصابة خلال مباراة استعدادية أجبرته على إجراء جراحة من أجل إزالة الغضروف في ركبته، ما أبعده عن الملاعب لفترة طويلة واكتفى بخوض ست مباريات في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وعشر بالمجمل، فيما خاض هذا الموسم مباراة واحدة فقط.

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