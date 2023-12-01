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إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 07:21 مساء
إيفرتون يطعن على عقوبة خصم نقاط من رصيده
مقر نادي إيفرتون (أرشيفية: الأنترنت)
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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الجمعة، تقديمه طعنا ضد عقوبة خصم النقاط العشر التي فرضتها عليه لجنة مستقلة من الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

إيفرتون تعرض لأكبر عقوبة في الدوري الإنجليزي
وسبق أن أعلن نادي إيفرون نيته الاستئناف عندما علم بالعقوبة، وهي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي، التي جاءت بسبب انتهاكه قواعد الربحية والاستدامة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتكبد إيفرتون خسائر بلغت 124 مليوناً خلال موسم 2021-2022، بينما تسمح قواعد رابطة الدوري الإنجليزي فقط بخسائر إجمالية قدرها 105 ملايين على مدى ثلاث سنوات.

وقال نادي إيفرتون، في بيان نشره على حسابه بموقع «إكس»، إنه قدم اليوم استئنافاً إلى رئيس اللجنة القضائية للدوري الممتاز ضد قرار لجنة رابطة الدوري الإنجليزي بخصم عشر نقاط من رصيد فريق كرة القدم، وأنه سيجري تعيين لجنة استئناف، للنظر في القضية.

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
إيفرتون مهدد بأقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي

وبهذه العقوبة، تراجع رصيد إيفرتون من أربع عشرة نقطة إلى أربع نقاط فقط في ترتيب الدوري الإنجليزي، ليسقط في منطقة الهبوط.

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