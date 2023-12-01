تين هاغ يعلن جاهزية أونانا لمواجهة إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاغ، اليوم الجمعة، أن حارس مرماه الكاميروني أندريه أونانا سيكون جاهزا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد، بينما مشاركة المهاجم راسموس هويلوند محل شك.

إصابة أونانا خلال تصفيات كأس العالم

وتعرض أونانا للإصابة في أثناء مشاركته مع منتخب الكاميرون خلال المباراة التي فاز فيها على منتخب موريشيوس 3-0 في تصفيات كأس العالم، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال تين هاغ للصحفيين: «أونانا بخير، وشارك في التدريب اليوم. لذلك فهو في حالة جيدة، ويمكنه اللعب أمام إيفرتون».

في المقابل، عانى الدنماركي هويلوند (20 عاماً) من شد عضلي، ولن يتمكن بسببه من اللعب مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي.

وأوضح تين هاغ: «هويلوند يتخذ خطوات جيدة للغاية، وسيتعين علينا الانتظار حتى الغد، لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركته أمام إيفرتون».

من ناحية أخرى، سيكون المدافع لوك شو متاحا بعد غيابه ثلاثة أشهر بسبب إصابة عضلية.

ولن يكون تين هاغ نفسه على مقاعد البدلاء في «غوديسون بارك»، بعد حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون.

وقال: «دعونا نقول هذا: أنت لا تتفق دائماً مع التحكيم. أعتقد أن عديد القرارات هذا الموسم كانت ضدنا، لكن لا يزال يتعين علي قبول ذلك. الآن أنا موقوف، ويمكن أن تكون هذه ميزة أفضل، لأنه ستكون لدي رؤية أفضل للملعب عندما أجلس في المدرجات».

- إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

- أخطاء أونانا تفجر الغضب في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

بينما يخوض إيفرتون المباراة بعد خصم عشر نقاط من رصيده، لخرقه قواعد الاستدامة المالية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.